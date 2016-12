Aereo fuori pista a Mosca, cinque morti

foto Da video Correlati Le foto

Lo schianto del Tu-204 14:37 - Grave incidente all'aeroporto Vuknovo di Mosca, dove un aereo è finito fuori pista e ha preso fuoco. Si tratta di un Tu-204, uscito dalla carreggiata mentre cercava di atterrare e fermandosi su una grande autostrada trafficata, rompendosi in tre tronconi. A bordo c'erano solo otto persone dell'equipaggio. Cinque le vittime: sono due piloti (morti sul colpo), e altre tre persone decedute in ospedale.

Il velivolo, in fase di atterraggio, ha mancato la pista dallo scalo fermandosi su una grande autostrada trafficata, rompendosi in tre tronconi, in un incidente che poteva trasformarsi in una tragedia ancora più grave.



Raccapriccianti le immagini del velivolo in onda dalle televisioni locali. Il mezzo si "è spezzato in tre parti" ha riferito la portavoce dello scalo Yelena Krylova, mentre la polizia ha descritto come il Tupolev sia "riuscito a fermare la sua corsa sull'autostrada, rompendo le barriere di protezione dell'aeroporto e poi abbia preso fuoco". Alcuni testimoni hanno riferito di avere cercato di liberare il pilota, ma di non esserci riusciti.



Il volo proveniva dalla città di Pardubice nella Repubblica Ceca e doveva atterrare allo scalo di Vnukovo, uno dei tre della capitale russa.



Forse un problema ai freni la causa dell'incidente

Intanto dall'analisi della scatola nera è emersa come possibile causa un problema ai freni o agli invertitori di spinta. Il jet, un Tu-204 della compagnia red Wings del magnate russo Alexander Lebedev (propietario tra l'altro di quotidiani in Gran Bretagna, come l'Independent e l'Evening Standard), aveva 4 anni ed era stato "revisionato il 23 novembre".



"L'aereo ha toccato terra normalmente ma per qualche ragione non è stato in grado di fermarsi sulla pista", ha spiegato il capo dell'agenzia federale russa per il trasporto aereo, Alexander Neradko. Una fonte anonima tra gli inquirenti, citata dall'agenzia Interfax, ha aggiunto che "in base ai dati preliminari i piloti hanno usato tutta la potenza frenante a loro disposizione ma per qualche ragione il velivolo non si è fermato. Probabilmente la causa è stato un problema agli invertitori di spinta (il sistema che ribalta di 180 gradi la spinta dei motori) o ai freni".



La lunga scia degli incidenti aerei in Russia

La scia degli incidenti aerei in Russia spesso ha riguardato questo tipo di aeromobile. Ad aprile un Atr 72 della compagnia russa Utair prese fuoco subito dopo il decollo in Siberia facendo 33 morti. Il 7 settembre 2011 furono invece 44 le vittime di un altro grave incidente, quando uno Yak-42 si schiantò dopo il decollo a Iaroslavl. Tra le vittime i giocatori della squadra locale di hockey.



Il Tupolev è un velivolo che, dalla sua entrata in servizio per l'Aeroflot nel 1971, ha registrato molti incidenti.