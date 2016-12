foto Ansa

- Sul fiscal cliff "possiamo ancora raggiungere un accordo bipartisan. Se così non sarà chiederò al Congresso di votare un pacchetto di misure per evitare un aumento delle tasse per la classe media". E' questa la promessa di Barack Obama alle famiglie americane. La cosa giusta, dice il presidente, è "un piano equilibrato che protegga la classe media, tagli le spese con responsabilità e chieda ai ricchi di pagare di più".