foto Ap/Lapresse Correlati India, morta la studentessa stuprata in autobus 21:43 - Sei persone sono state accusate di aver stuprato e ucciso su un autobus in India una giovane, morta dopo giorni di agonia. I sei sono ora stati arrestati. "I sospetti sono in carcere con l'accusa di omicidio", ha detto Rajan Bhagat, un portavoce della polizia di New Delhi. La donna, 23 anni, è morta in ospedale a Singapore e l'aggressione contro di lei ha suscitato forti proteste contro la violenza sulle donne nel Paese. - Sei persone sono state accusate di aver stuprato e ucciso su un autobus in India una giovane, morta dopo giorni di agonia. I sei sono ora stati arrestati. "I sospetti sono in carcere con l'accusa di omicidio", ha detto Rajan Bhagat, un portavoce della polizia di New Delhi. La donna, 23 anni, è morta in ospedale a Singapore e l'aggressione contro di lei ha suscitato forti proteste contro la violenza sulle donne nel Paese.

La giovane ha perso la vita in seguito alle gravi ferite subite durante l'aggressione sull'autobus a New Delhi, il 16 dicembre.



Intanto, almeno 3mila giovani hanno manifestato nei pressi del Parlamento di New Delhi per chiedere giustizia per la ragazza vittima dell'orrendo stupro di gruppo. Con slogan inneggiati alla pena di morte per gli stupratori, i dimostranti hanno tenuto marce "silenziose" in un tratto di strada vicino all'osservatorio del Jantar Mantar, l'unico luogo dove la polizia ha permesso le manifestazioni. Molti avevano un bavaglio nero sulla bocca per polemizzare contro il divieto di protestare.



Fin dal mattino, le autorità indiane hanno infatti sigillato con barricate il centro della capitale in direzione del monumento di India Gate e chiuso dieci fermate della metropolitana per impedire eventuali cortei. Il centro della megalopoli è rimasto deserto per tutto il giorno. I dimostranti, diversi appartenenti ad associazioni studentesche e partiti di sinistra, hanno acceso molte candele in onore di Damini, come è stata chiamata la giovane, la cui identità non è stata ancora rivelata, e hanno cantato seduti in cerchio. Il sit-in pacifico è stato seguito in diretta da decine di televisioni.



Un nuovo caso nel Bengala occidentale

Ancora uno stupro di gruppo in un Paese scosso dalla morte della 23enne. Una donna di 45 anni è stata uccisa dopo aver subito le violenze di 8 uomini nella citta' di Barasat, nel Bengala occidentale. Il marito della donna, riferisce l'emittente Ndtv, è stato picchiato selvaggiamente dopo aver tentato di difendere la moglie ed è ora ricoverato in un ospedale della vicina Calcutta. La coppia stava rientrando a casa dopo il lavoro quando gli assalitori hanno cominciato a molestare la donna. Alcuni di loro hanno sopraffatto il marito e trascinato via la moglie. L'uomo è riuscito a liberarsi e a chiedere l'aiuto dei vicini. Il corpo senza vita della vittima, che riportava ferite alla testa, è stato in seguito ritrovato seminudo nei pressi di uno stagno. Il marito della donna sarebbe riuscito a identificare uno degli assalitori.