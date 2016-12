foto Ap/Lapresse 11:04 - Il governo cinese ha varato una legge che impone ai familiari di far visita regolarmente ai parenti più anziani. La legge, approvata dal Congresso del Popolo venerdì, entrerà in vigore il primo luglio 2013. Si tratta di un pacchetto di interventi per far fronte al crescente problema della popolazione sempre più anziana dopo tre decenni di politica del "figlio unico". - Il governo cinese ha varato una legge che impone ai familiari di far visita regolarmente ai parenti più anziani. La legge, approvata dal Congresso del Popolo venerdì, entrerà in vigore il primo luglio 2013. Si tratta di un pacchetto di interventi per far fronte al crescente problema della popolazione sempre più anziana dopo tre decenni di politica del "figlio unico".

"I componenti della famiglie che vivono lontano dagli anziani dovranno visitarli spesso", recita la normativa, aggiungendo che "i datori di lavoro dovranno garantire il permesso". La legge però non specifica quali siano le eventuali sanzioni per gli inadempienti né chiarisce che cosa significhi "spesso".



Alla fine del 2011 in Cina vi erano più di 184 milioni di persone sopra i 60 anni di età, circa il 13,7% della popolazione. Secondo l'Onu, entro il 2050 circa il 30% dei cinesi avrà più di 60 anni (contro il 20% della media mondiale e il 10% della Cina nel 2000).