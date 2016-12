foto Ap/Lapresse

07:05

- La famiglia della ragazza indiana morta per le conseguenze di uno stupro spera che la tragedia contribuisca a trasformare l'India in un luogo più sicuro per le donne. I familiari, riferisce l'ambasciatore indiano a Singapore (dove la giovane era stata ricoverata), "sono in uno stato di prostrazione" ma "hanno ricevuto il conforto di un gran numero di messaggi di solidarietà pervenuti da ogni dove".