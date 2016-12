foto Ap/Lapresse

06:00

- Nel caso in cui non venga raggiunto l'accordo sul "fiscal cliff", i democratici sono pronti a presentare al Congresso americano, per farlo votare lunedì, un testo di legge che evita un aumento delle tasse per le famiglie con un reddito fino ai 250mila dollari l'anno. Il provvedimento, ha detto il leader della maggioranza in Senato, il democratico Harry Reid, conterrà anche altre disposizioni messe a punto con Obama.