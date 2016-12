foto Ap/Lapresse Correlati Fiscal cliff, ecco cosa rischiano gli Stati Uniti 00:12 - "Sono ottimista che si possa raggiungere un accordo" per evitare il "fiscal cliff". Lo ha detto il presidente americano, Barack Obama, che ha definito "positivo e costruttivo" l'incontro avuto con i leader del Congresso alla Casa Bianca. "Fra quattro giorni le tasse aumenteranno per tutti i cittadini se non ci riusciamo, sarebbe un male per tutti", ha avvertito il presidente. - "Sono ottimista che si possa raggiungere un accordo" per evitare il "fiscal cliff". Lo ha detto il presidente americano, Barack Obama, che ha definito "positivo e costruttivo" l'incontro avuto con i leader del Congresso alla Casa Bianca. "Fra quattro giorni le tasse aumenteranno per tutti i cittadini se non ci riusciamo, sarebbe un male per tutti", ha avvertito il presidente.

"I senatori Harry Reid e Mitch McConnell", ha spiegato Obama, "stanno lavorando per questo, ma in caso non si raggiunga un accordo chiederò di portare avanti un pacchetto per proteggere la classe media da un aumento delle tasse, per aiutare le persone che cercano un lavoro, per aiutare la crescita economica e una riduzione del deficit". "L'ora per un'azione immediata è adesso. Ora", ha detto Obama.



In mancanza di accordo bipartisan su come evitare il Fiscal Cliff Barack Obama è pronto a sfidare il Congresso e chiedere un voto sul suo piano. "Senza un accordo presenterò il mio piano alla Camera dei Rappresentanti e un pacchetto di misure per proteggere le famiglie della middle class" dagli eventuali effetti del 'fiscal cliff', ha concluso Obama.



Obama: "La gente è stanca dei giochi politici"

"La gente normale rispetta le loro scadenze. E non capisce perché qui a Washington ci riduciamo sempre all'ultimo momento. Ed è stanca dei giochi politici e di vedere sempre questi deja vu. Gli americani oggi ci guardano, ci chiedono di aiutare l'economia. Ora è arrivato il momento di agire", ha detto ancora il presidente americano.



Reid (democratici): "Faremo di tutto"

"Farò tutto quello che potrò" per impedire l'aumento delle tasse e il taglio alle spese che minacciano di mandare l'economia degli Usa in recessione. Così il leader della maggioranza democratica al Senato Harry Reid, dopo i colloqui con Barack Obama alla Casa Bianca sul fiscal cliff.



McConnell (repubblicani): "Ottimista su accordo"

"Continueremo a lavorare. E' stato un buon incontro. Nelle prossime 24 ore capiremo se sarà possibile raggiungere un accordo sul Fiscal Cliff: sono speranzoso e ottimista". Lo ha detto il leader dei senatori repubblicani, Mitch McConnell, parlando a Capitol Hill, dopo il vertice con Obama.