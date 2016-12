- Tra l’83 e l’89, in Germania, alcune aziende farmaceutiche dell’allorahanno condottosu “cavie”, ricoverate nella metà comunista del Paese. Gran parte dei pazienti su cui venivano sperimentati tali farmaci, infatti, era estranea al fatto. A rivelarlo non sono solo le testimonianze di alcune delle vittime, ma anche documenti inconfutabili dell’allora

Questi documenti sono stati pubblicati dal quotidiano tedesco TagesSpiegel, che è riuscito a smascherare ben sette casi. Ma a dire la verità, la notizia circolava già da un po’ in Germania: lo scorso 3 dicembre il canale televisivo MDR aveva raccontato il caso di un uomo, Gerhard Lehrer, morto a due anni dall’inizio della cura che gli era stata prescritta nel 1989, e che, stranamente, non era reperibile in farmacia.

Le aziende coinvolte nello scandalo si sono tuttavia difese, spiegando che nei test sarebbero state rispettate tutte le prescrizioni del caso. La verità resta, per ora, un mistero.