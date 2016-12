foto Ap/Lapresse

16:20

- Il leader dell'opposizione siriana, Ahmed Mouaz al-Khatib, ha declinato l'invito avanzato dal governo russo a partecipare a colloqui di pace a Mosca per risolvere la crisi nel Paese e porre fine ai 21 mesi di guerra. In una dichiarazione ad Al Jazeera, al-Khatib ha auspicato che Mosca condanni in modo inequivocabile il regime di Damasco e chieda scusa al popolo siriano dopo avere "equiparato la vittima al carnefice".