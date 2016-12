Russia vs Usa, Putin vieta adozioni negli States Il presidente russo firma "legge anti-Magnitsky"

foto Ap/Lapresse 11:54 - Vladimir Putin ha firmato la cosiddetta "legge anti-Magnitsky" che vieta, tra l'altro, le adozioni di orfani russi da parte di cittadini statunitensi. Lo ha reso noto il Cremlino. La norma, ufficialmente adottata per incentivare le adozioni all'interno del Paese, sarebbe in realtà la risposta di Mosca al provvedimento che vieta l'ingresso negli Usa ai cittadini russi implicati nella morte dell'avvocato Serguei Magnitsky. - Vladimir Putin ha firmato la cosiddetta "legge anti-Magnitsky" che vieta, tra l'altro, le adozioni di orfani russi da parte di cittadini statunitensi. Lo ha reso noto il Cremlino. La norma, ufficialmente adottata per incentivare le adozioni all'interno del Paese, sarebbe in realtà la risposta di Mosca al provvedimento che vieta l'ingresso negli Usa ai cittadini russi implicati nella morte dell'avvocato Serguei Magnitsky.

Magnitsky era un avvocato e attivista anti-corruzione, che denunciò una frode fiscale da 5,4 miliardi di rubli (235 milioni di dollari), orchestrata da alcuni dipendenti del ministero dell'Interno russo ai danni del fondo d'investimento Hermitage Capital, presso il quale lavorava. Il legale fu, però, accusato di aver ideato lui stesso lo schema che sottostava alla frode e subito posto in detenzione preventiva, nel 2008.



Magnitsky morì per una pancreatite non curata nel carcere di Butyrka, un anno dopo l'arresto. I difensori del legale, morto all'età di 37 anni, hanno accusato del decesso Dimitri Kratov, il direttore del penitenziario russo, poiché al loro cliente erano state "negate le cure necessarie". Sul cadavere di Magnitsky, tra l'altro, erano stati trovati segni di tortura. Il direttore di Butyrka, unico imputato per il caso, è stato assolto oggi dalla corte di Tverskoi per "mancanza di prove".



La controversa legge

Il via libera del capo del Cremlino era l'ultimo passo necessario perché il controverso testo diventasse legge. Giovedì Putin aveva dichiarato di essere favorevole al provvedimento, criticato invece fortemente non solo da società civile e dagli attivisti per i diritti umani, ma dallo stesso governo russo. Passata più o meno all'unanimità sia alla Duma che al Senato russo, la "legge Dima Yaklovev" è la risposta russa al Magnitsky Act statunitense, con cui Washington ha preso misure contro i funzionari russi coinvolti nella morte in carcere, nel 2009, dell'avvocato anti-corruzione Serghei Magnitsky.



Ispirata al caso del piccolo Dima Yaklovev - deceduto nel 2008 nell'auto in cui era stato dimenticato dal padre adottivo americano, poi assolto dalla giustizia statunitense - la legge vieta le adozioni dei bambini russi da parte dei cittadini Usa. A partire dal primo gennaio 2013 saranno, così, sospese le procedure di adozione dei piccoli orfani. Il documento prevede anche la sospensione del lavoro di Ong russe che svolgono attività politica con finanziamenti dagli Stati Uniti e si prefigge di prendere misure anche contro tutti gli stranieri responsabili di violazioni dei diritti umani dei cittadini russi all'estero. Secondo fonti ufficiali, saranno bloccate immediatamente anche tutte le procedure di adozione arrivate ormai alla fase finale: 52 bambini russi, che stavano per partire per gli Usa, rimarranno così in patria.



La denuncia del New York Times

Il New York Times ha denunciato la situazione disperata di queste coppie americane, che ora vedranno "stravolti" i loro progetti. La maggior parte di loro ha già affrontato le consistenti spese per un'adozione internazionale (calcolate dal quotidiano americano intorno ai 50.000 dollari) ed è stata sottoposta a forte stress psicologico. Secondo l'agenzia americana per le Adozioni, tra le 200-250 coppie avevano già individuato il loro futuro figlio adottivo in un bambino russo. Per la società civile, il Cremlino sta usando i bambini come "scudi umani" nel suo braccio di ferro con Washington. Il 13 gennaio, l'opposizione extra parlamentare russa ha convocato una manifestazione di protesta a Mosca. Tra i detrattori della legge, anche un fedelissimo di Putin come il ministro degli Esteri, oltre che al ministro dell'Istruzione e al vice premier con delega agli affari sociali Olga Golodets.