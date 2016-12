foto Dal Web 09:11 - Il Dna di Adam Lanza, il ragazzo che ha compiuto il massacro alla scuola di Newtown, sarà analizzato alla ricerca di mutazioni o anormalità che possano averlo spinto a compiere la strage. E' la prima volta che la ricerca del "gene del male" viene compiuta sul materiale genetico di un assassino di massa. - Il Dna di Adam Lanza, il ragazzo che ha compiuto il massacro alla scuola di Newtown, sarà analizzato alla ricerca di mutazioni o anormalità che possano averlo spinto a compiere la strage. E' la prima volta che la ricerca del "gene del male" viene compiuta sul materiale genetico di un assassino di massa.

Lo studio del Dna di Adam Lanza è stato ordinato dal medico legale H. Wayne Carver, che ha eseguito l'autopsia sulle vittime: per condurre lo studio il medico ha contattato i genetisti all'università del Connecticut, i quali hanno fatto sapere che è probabile che accetteranno l'incarico.



Secondo Arthur Beaudet, docente e capo del dipartimento di genetica al Baylor College of Medicine di Houston, i genetisti potranno cercare mutazioni e anormalità generiche che è noto siano correlate a malattie mentali o comportamenti aggressivi. "Non credo che una o più di queste mutazioni possano spiegare il massacro - ha spiegato lo scienziato in un'intervista al Daily Mail - ma ma potrebbero essere il segnale della presenza di una malattia mentale, come la schizofrenia, che può essere la causa di un comportamento violento".



Lo scienziato mette però in guardia rispetto al rischio di studiare il genoma degli autori di gesti criminali: c'è il pericolo, spiega, che tutti coloro che hanno anomalie genetiche simili possano essere discriminati.