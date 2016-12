foto Ap/Lapresse

08:14

- Il governo indiano avvierà entro breve una banca dati contenente nomi, foto ed indirizzi delle persone condannate per reati sessuali che sarà accessibile al pubblico attraverso un semplice collegamento internet. La decisione arriva dopo le numerose proteste seguite allo stupro di gruppo su un autobus di New Delhi il 16 dicembre ai danni di una ragazza di 23 anni, ricoverata in fin di vita in ospedale.