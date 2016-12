foto Reuters

08:00

- L'Iran ha cominciato sei giorni di esercitazioni navali nello stretto di Hormuz, volte a dimostrare le sue capacità militari Lo riferisce l'agenzia ufficiale Irna. Per lo stretto di Hormuz passa il 40% delle esportazioni mondiali di petrolio via mare. A inizio anno fu teatro di un duro braccio di ferro fra Iran e Usa, dopo che Teheran minacciò il blocco dello stretto come risposta all'invio di portaerei statunitensi nell'area.