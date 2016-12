foto Ap/Lapresse 08:11 - E' morto Norman Schwarzkopf, il generale americano che nel 1991 guidò le forze della coalizione internazionale per liberare il Kuwait dall'occupazione irachena, nell'operazione ribattezzata "Tempesta nel deserto". Il generale, noto con il soprannome "Stormin' Norman", aveva 78 anni ed è morto a Tampa, in Florida. - E' morto Norman Schwarzkopf, il generale americano che nel 1991 guidò le forze della coalizione internazionale per liberare il Kuwait dall'occupazione irachena, nell'operazione ribattezzata "Tempesta nel deserto". Il generale, noto con il soprannome "Stormin' Norman", aveva 78 anni ed è morto a Tampa, in Florida.

L'operazione "Desert Storm" che ha consegnato Schwarzkopf alla storia si concluse in appena sei settimane e vide 540mila soldati americani e 200mila di altri Paesi mettere in fuga le truppe di Saddam. Il generale fu premiato con la Medaglia Presidenziale della Libertà negli Stati Uniti e ricevette decorazioni in Arabia Saudita, Bahrein, Belgio, Emirati Arabi, Francia, Gran Bretagna, Kuwait e Qatar.



Il generale, che rifiutò diverse offerte di entrare in politica mantenendosi sempre "indipendente", ha concluso la sua carriera alla guida dello Us Central Command, la struttura con sede a Tampa che coordina tutte le operazioni militari dal Mediterraneo orientale fino al Pakistan. Il suo libro di memorie "Non ci vuole un eroe" è stato a lungo un bestseller.



Le condoglianze dell'ex presidente George H. Bush

Dall'ospedale di Houston in Texas dove è ricoverato per difficoltà respiratorie, l'ex presidente americano George H. Bush esprime tristezza per la morte del generale Norman Schwarzkopf. "Barbara ed io siamo in lutto per la perdita di un vero patriota americano e uno dei grandi leader militari della sua generazione", ha affermato in un comunicato George Bush, che ha 88 anni e che era alla Casa Bianca ai tempi della Guerra del Golfo del 1991.



"Per me, Norman Schwarzkopf incarnava il credo "dovere, servizio, Paese" che ha difeso la nostra libertà", si legge ancora nella nota, in cui l'ex presidente definisce il generale che guidò la coalizione internazionale nella "Tempesta del Deserto" "un uomo buono" e "un vero amico" ed esprime le "condoglianze alla moglie Brenda e alla sua meravigliosa famiglia".