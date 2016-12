foto Ap/Lapresse

- Gli Stati Uniti hanno temporaneamente chiuso per motivi di sicurezza la loro ambasciata nella Repubblica Centrafricana e hanno ritirato il loro ambasciatore e tutto il personale americano. "La decisione è esclusivamente dovuta a preoccupazioni per la sicurezza del nostro personale e non ha alcuna relazione con la continuazione delle nostre relazioni diplomatiche di lunga data con il Paese", ha precisato un portavoce del Dipartimento di Stato.