foto Ap/Lapresse

01:09

- Pesanti combattimenti sono avvenuti in un aeroporto militare vicino ad Aleppo in Siria dopo che i ribelli sono riusciti a penetrare nello scalo dopo mesi di assedio. Lo riferiscono l'Osservatorio siriano dei diritti dell'uomo diritti (OSDH) e attivisti parlando di "feroci combattimenti ancora in corso" con l'esercito.