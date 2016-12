foto Ap/Lapresse

23:46

- Brutta avventura per i 145 passeggeri a bordo di un aereo della Turkish Airlines, diretto a Istanbul, uscito fuori pista prima del decollo all'aeroporto Charles de Gaulle di Parigi. L'incidente non ha comunque comportato conseguenze: i passeggeri, illesi, hanno lasciato l'aeromobile e il traffico aereo non ha subito contraccolpi. A causare l'uscita di pista dell'aereo, finito sull'erba, sarebbe stato un errore del pilota.