foto Ap/Lapresse

16:35

- Scatta il rimpasto di governo in Egitto, dove il premier Hisham Qandil sta per sostituire almeno otto ministri attualmente in carica, seguendo il diktat del presidente Mohamed Morsi. L'intenzione è quella di dar vita a una politica economia più efficace, come riferiscono fonti dell'esecutivo. Intanto, dopo quello delle Comunicazioni Hany Mahmud, si è dimesso anche un secondo ministro, il responsabile dei Rapporti con il Parlamento Mohamed Mahsoub.