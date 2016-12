foto Afp

05:54

- Nuovo stupro di gruppo in India dopo il terribile episodio del 16 dicembre, quando una 23enne era stata ridotto in fin di vita. Questa volta la vittima è una donna di 42 anni aggredita da una banda di tre persone, nel sud di New Delhi. Abbandonata in strada, la donna ha chiamato un conoscente che l'ha aiutata e accompagnata in ospedale. Uno dei tre autori dello stupro è stato arrestato.