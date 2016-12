foto Ap/Lapresse

02:00

- Se il conflitto siriano non terminerà, a giugno del 2013 i rifugiati saranno un milione e 100mila. A lanciare l'allarme sono le Nazioni Unite, secondo cui le persone già scappate dalla guerra e rifugiatesi nei Paesi vicini sono 540mila. In particolare ad accogliere i rifugiati sono stati Iraq, Giordania, Libano, Turchia ed Egitto. Nelle ultime sei settimane le persone in fuga sono state 140mila.