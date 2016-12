foto Getty

- Chiunque consegnerà una pistola riceverà un buono da 100 dollari per fare la spesa in un supermercato. E' questa l'iniziativa del sindaco di Los Angeles, il democratico Antonio Villaraigosa, che dopo la strage nella scuola in Connecticut ha anticipato di 5 mesi il progetto di riacquisto di armi che si tiene ogni anno a maggio. La somma sale fino a 200 dollari per un fucile automatico. Lo scorso anno sono state recuperate 1.673 armi.