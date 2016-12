foto Ap/Lapresse

23:45

- Le condizioni di salute di George H. Bush, ricoverato in ospedale da circa un mese in seguito a difficoltà respiratorie per una bronchite cronica, sono peggiorate. Lo ha reso noto un portavoce del 41esimo presidente degli Stati Uniti, che ora è costretto a una dieta liquida e che, in seguito a queste complicazioni, si trova in un'unità di terapia intensiva. Bush "padre", 88 anni, soffre di una febbre che in queste ore sta salendo.