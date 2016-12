foto Ap/Lapresse

22:47

- Il debito americano raggiungerà il 31 dicembre il tetto di 16,4 trilioni. Lo ha annunciato il ministro del Tesoro, Tim Geithner, in una lettera ai leader del Senato e della Camera, alla vigilia della ripresa delle trattative per evitare il precipizio fiscale. Senza un accordo sul fiscal cliff, ha sottolineato Geithner, "saranno necessarie misure straordinarie" per evitare il default.