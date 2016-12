foto Ap/Lapresse

- Un giovane tunisino è morto dopo aver mangiato 28 uova crude per vincere una scommessa. Lo hanno riferito i media locali. Dhaou Fatnassi, 20 anni, residente nella città centrale di Kairouan, ha mangiato le uova dopo che i suoi amici gli avevano proposto di farlo in cambio di una somma di denaro. Il giovane è stato colto da dolori di stomaco ed è stato trasportato in ospedale, dove è arrivato già morto.