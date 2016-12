foto Ap/Lapresse Correlati Principe Harry uccide capo talebano

"Siete nei miei pensieri". Il principe Carlo fa gli auguri alle truppe britanniche al fronte, in Afghanistan in particolare, in un messaggio trasmesso dalla radio militare e in cui esprime la sua comprensione per coloro che attendono con apprensione notizie dai propri cari impegnati nei teatri di guerra. E poi un pensiero personale, dedicato al suo secondogenito Harry, in missione proprio in Afghanistan, con un invito a scrivergli.

Non è stato un invito diretto quello di Carlo ma un passaggio del suo discorso, alle "rare ma preziose lettere" che il principe-pilota di stanza nella provincia di Helmand invia al padre. Scrivete a casa, esorta i militari al fronte. Rimanete in contatto: via telefono, via internet "o come nel caso del mio figlio minore, scrivendo una rara e preziosa lettera in risposta alla mia".



"Con due figli che servono nelle forze armate, uno di loro laggiù con voi, comprendo quello che provano i vostri cari", ha detto il principe di Galles nel tradizionale discorso registrato a St. James's Palace la scorsa settimana e trasmesso oggi. Un "tributo al coraggio, alla pazienza e alla determinazione" per i quali, ha detto "la nazione ha con voi un eterno debito di gratitudine".



Il principe Harry è di stanza presso la base di Camp Bastion, nella provincia di Helmand nell'Afghanistan meridionale e il suo "nome di battaglia" tra i commilitoni è "Big H". Nei giorni scorsi è stata diffusa la notizia dell'uccisione di un capo talebano in un'azione di cui il principe pilota di elicotteri Apache è stato protagonista lo scorso ottobre. Un episodio, hanno poi rilevato alcuni media britannici, che ha alzato il livello di allerta per il principe al fronte, possibile bersaglio dei talebani che mirano a "vendicare" la morte di un loro leader.



I signori della guerra in Afghanistan avevano già posto una taglia di 25.000 sterline sulla testa del figlio di Lady D., ha scritto il Mirror, ma dopo che i media di tutto il mondo hanno riportato i dettagli dell'operazione che lo ha visto protagonista, le minacce alla sua incolumità si sono innalzate in misura preoccupante.