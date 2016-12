foto Reuters

- Sale a tre il numero delle vittime della tempesta di Natale negli Stati Uniti. I danni maggiori al momento si sono verificati nel Sud del Paese e in particolare in Alabama dove i forti venti hanno sradicato alberi e divelto i tetti di numerose abitazioni. Numerosi disagi per il gelo anche sulla East Cost: centinaia i voli annullati nel giorno di Natale da e per città come Boston, New York e Pittsburgh.