- La Cina ha messo in servizio la più lunga linea di treni ad alta velocità del mondo, la Pechino-Canton, lunga 2.300 km, che viene percorsa in 8 ore. I treni sulla linea viaggeranno alla media di 300 km all'ora e faranno 35 fermate. La data per l'inaugurazione, il 26 dicembre, è stata scelta perché è quella della nascita di Mao Zedong.