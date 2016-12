foto Getty

06:20

- Barack Obama interromperà le sue vacanze natalizie alle Hawaii per far ritorno giovedì a Washington, in modo da continuare le trattative per evitare il fiscal cliff. Lo rende noto la Casa Bianca. Per scongiurare il "precipizio fiscale", cioè l'automatico taglio della spesa e l'innalzamento delle tasse, democratici e repubblicani dovranno trovare un accordo entro la fine dell'anno.