foto Ansa

- Hamas ha annunciato l'introduzione di un divieto per i giornalisti palestinesi della Striscia di Gaza di lavorare per media israeliani. In una nota ufficiale, il governo di Hamas definisce i media israeliani delle istituzioni ostili. Le testate di Israele non hanno corrispondenti permanenti nella Striscia di Gaza, ma i canali tv e i giornali si avvalgono spesso di reporter freelance locali palestinesi.