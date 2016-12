foto Ap/Lapresse

19:51

- Hugo Chavez riesce a stare in piedi e a camminare dopo l'operazione a cui è stato sottoposto l'11 dicembre a Cuba, per lui il quarto intervento legato a un tumore. Lo ha annunciato alla tv di Stato del Venezuela il vice presidente Nicolas Maduro, riferendo di aver parlato al telefono con Chavez per circa 20 minuti. Il presidente, ha raccontato Maduro, "era di buon umore e mi ha fornito delle indicazioni sulla finanziaria 2013".