Costituzione, i Fratelli musulmani annunciano la vittoria 23:15 - La Costituzione egiziana, redatta dai sostenitori islamisti del presidente, Mohammed Morsi, è stata approvata dal 63,8% degli elettori dopo le consultazioni svoltesi con doppio turno. Lo ha stabilito il Supremo comitato elettorale. "Abbiamo tenuto in seria considerazione tutte le lamentele", ha affermato uno dei giudici. Gli oppositori avevano denunciato numerosi brogli. Alle urne si è recato solo il 32,9 % degli aventi diritto. - La Costituzione egiziana, redatta dai sostenitori islamisti del presidente, Mohammed Morsi, è stata approvata dal 63,8% degli elettori dopo le consultazioni svoltesi con doppio turno. Lo ha stabilito il Supremo comitato elettorale. "Abbiamo tenuto in seria considerazione tutte le lamentele", ha affermato uno dei giudici. Gli oppositori avevano denunciato numerosi brogli. Alle urne si è recato solo il 32,9 % degli aventi diritto.

Secondo i risultati ufficiali l'affluenza alle urne è stata del 32,9%. I dati sono analoghi a quelli non ufficiali diffusi dopo il voto dai Fratelli musulmani, il principale gruppo a sostegno della Carta. Il nuovo testo, redatto da un'assemblea a prevalenza islamista, diventa così la prima Carta costituzionale dell'Egitto dopo la rivolta che ha costretto Hosni Mubarak a lasciare il potere dopo circa 30 anni di governo autoritario.



Il Paese è diviso in due

Il dibattito sulla nuova Costituzione ha spaccato il Paese, con numerose manifestazioni di sostenitori e oppositori del presidente Mohammed Morsi, sfociate talvolta in violenza. Non sono mancate inoltre denunce di irregolarità alle urne, ma il giudice Samir Abou el-Maati, a capo della commissione elettorale, ha negato le accuse di un'insufficienza di supervisione da parte dei giudici nei seggi.



Gli Usa a Morsi: "Mettere fine alle divisioni"

E dopo la pubblicazione dei dati ufficiali gli stati Uniti hanno rivolto un appello al presidente egiziano Mohammed Morsi affinché si impegni "a mettere fine alle divisioni" e "ad allargare la base del sostegno politico", dopo l'approvazione ufficiale della nuovo costituzione, voluta fortemente dalla maggioranza islamista ma contestato dalle forze dell'opposizione. "Il presidente Morsi - si legge in un comunicato firmato dal portavoce del Dipartimento di Stato, Patrick Ventrell - in quanto presidente democraticamente eletto ha la responsabilità di agire in modo da affrontare la necessità urgente di mettere fine alle divisioni, di costruire la fiducia e di allargare la base del sostegno politico".



Monito anche dall'Ue: "Ristabilire fiducia"

Catherine Ashton, responsabile per la politica estera europea, ha rivolto un appello al presidente egiziano Mohammed Morsi affinché "ristabilisca la fiducia nella democrazia", dopo l'approvazione della controversa costituzione voluta dagli islamisti. "Noto che la partecipazione è stata al 33%", ha affermato la Ashton in un comunicato. "Mi rivolgo a tutte le parti perché si impegnino a fare avanzare la democrazie e in particolare al presidente Morsi perché agisca in tal senso", ha aggiunto la Ashton. "L'Egitto è un partner dell'Unione Europea e la nostra cooperazione si basa sul rispetto dello Stato di diritto, sulla giustizia, sui diritti dell'uomo e sul buon governo", ha concluso.