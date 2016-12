foto Tgcom24

10:50

- Nessuna novità per quanto riguarda i tre italiani rapiti in Nigeria. La Farnesina specifica che del caso se ne sta occupando l'Unità di crisi che ha chiesto per il caso il massimo riserbo. I tre marinai, di origini campane, sono stati rapiti insieme a un collega ucraino dai pirati al largo della coste nigeriane della regione del delta del Niger.