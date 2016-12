foto Ap/Lapresse

08:45

- Due presunti ribelli e un poliziotto sono rimasti uccisi in uno scontro a fuoco in Kashmir. Lo ha riferito l'ufficiale della polizia Manoj Panditha, precisando inoltre che un soldato dell'esercito indiano è rimasto ferito nel corso della sparatoria. Gli uomini appartenevano al gruppo militante con base in Pakistan, Lashkar-e-Taiba.