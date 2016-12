foto Ap/Lapresse

06:39

- L'Assemblea generale dell'Onu ha espresso seria preoccupazione per la violenza in Birmania fra i buddisti e i musulmani Rohingya e ha chiesto al governo di affrontare le notizie di omicidi, stupri e arresti da parte delle autorità contro gli islamici. L'Assemblea ha approvato una risoluzione non vincolante. Il governo della Birmania già il mese scorso aveva detto che il documento contiene "una litania di accuse vaste".