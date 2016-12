foto Ap/Lapresse

01:32

- Sette abitazioni sono state distrutte dalle fiamme a Webster, nello Stato di New York, dove un 67enne ex carcerato, William Spengler, ha appiccato il fuoco per tendere una trappola ai vigili del fuoco. Al momento non si sa se all'interno ci siano vittime perché non è ancora possibile accedere agli edifici. All'appello però, manca almeno la sorella dell'uomo, la 67enne Cheryl Spengler, che viveva con una sorella.