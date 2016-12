foto Ap/Lapresse

22:37

- Migliaia di persone si sono raccolte per la messa di mezzanotte nella piazza della Mangiatoia a Betlemme, dove è stato addobbato un albero di Natale alto 17 metri. A officiare la funzione monsignor Fouad Twal, patriarca latino di Gerusalemme, che oggi ha parlato di doppia gioia perché quest'anno si celebra "la nascita di Gesù e dello Stato di Palestina". Twal si riferiva al recente riconoscimento come Stato osservatore non membro dell'Onu.