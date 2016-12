foto Dal Web

18:20

- "Siamo in costante contatto con la Farnesina. In questi minuti stiamo procedendo ad avvisare le famiglie dei marittimi coinvolti" Così Mario Mattioli, l'amministratore delegato della Augusta Offshore, la società armatrice partenopea proprietaria del rimorchiatore "Asso Ventuno" sequestrato in acque nigeriane. A bordo dell'imbarcazione c'erano quattro persone (di cui tre italiani e un ucraino).