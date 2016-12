foto Dal Web

- L'ex presidente sudafricano, Nelson Mandela, eroe della lotta antiapartheid, passerà il Natale in ospedale. Ne ha dato notizia la presidenza del Sudafrica con un comunicato. Mandela, 94 anni, è ricoverato da due settimane per un'infezione polmonare e per un intervento per calcoli biliari. "Il premio Nobel per la Pace - si legge nella nota - rimarrà ancora in ospedale. I suoi medici lo hanno confermato oggi".