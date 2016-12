Bombe su un altro panificio a Homs: 15 morti Attivisti: "Tra le vittime ci sono 10 bambini"

18:27

- Almeno 15 persone sono rimaste uccise mentre erano in fila per comprare il pane a Homs, nel secondo attacco in due giorni delle truppe lealiste contro un panificio. Ieri le vittime dell'attentato ad Halfaya, nelle provincia di Hama, erano state 90. Lo riferisce il Consiglio Nazionale Siriano, una delle principali sigle dell'opposizione anti-Assad, citata dalla rete al-Arabiya.