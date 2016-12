foto Ap/Lapresse

12:38

- Undici bambini sono morti in un incidente stradale avvenuto in Cina, nella provincia orientale di Jiangxi. Le vittime viaggiavano a bordo di un bus che, per cause ancora da accertare, è uscito di strada finendo in uno stagno. Tre piccoli sono morti sul colpo, altri otto dopo il trasporto in ospedale. Sul mezzo viaggiavano in tutto 15 bambini. La polizia ha fermato l'autista.