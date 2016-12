Siria, l'opposizione denuncia: "Il regime ha utilizzato gas nervino in un agguato a Homs"

foto Ap/Lapresse Correlati Bombe su un panificio: almeno 90 morti 10:49 - Un gruppo di attivisti anti-Assad, citati da Al Jazeera, accusa il regime siriano di aver fatto uso di gas nervini. Sette persone sarebbero state uccise in un sobborgo di Homs, al-Bayyada, da un gas simile letale Sarin sparso sulla zona dai soldati di Damasco. Decine di altre persone nell'area sarebbero state colpite da sintomi meno gravi come nausea, perdita delle forze, visione offuscata e difficoltà respiratorie. - Un gruppo di attivisti anti-Assad, citati da Al Jazeera, accusa il regime siriano di aver fatto uso di gas nervini. Sette persone sarebbero state uccise in un sobborgo di Homs, al-Bayyada, da un gas simile letale Sarin sparso sulla zona dai soldati di Damasco. Decine di altre persone nell'area sarebbero state colpite da sintomi meno gravi come nausea, perdita delle forze, visione offuscata e difficoltà respiratorie.

"La situazione è molto difficile. Non abbiamo abbastanza maschere anti-gas. Non sappiamo cosa sia questa sostanza, ma i medici ci hanno detto che è qualcosa di simile al Sarin", ha spiegato Raji Rahmet Rabbou, uno degli attivisti ad Homs. Da settimane c'è grande nervosismo per le notizie che parlano di lavoratori chimici nelle basi militari per creare gas letali. Assad, insomma, sarebbe pronto a giocare anche la sua ultima carta per fermare l'avanzata dei ribelli.



Un passo che - la comunità internazionale ha avvertito Assad - rappresenterebbe il superamento del punto oltre il quale scatterebbe una reazione. Il Sarin balzò tristemente agli onori delle cronache per l'attentato nel 1995 alla metro di Tokyo ad opera della setta 'religiosa' 'Aum Shinrikyo', in cui persero la vita 13 persone e 50 rimasero ferite.