09:39

- Sono 73 gli sciatori tratti in salvo dopo essere rimasti bloccati per 4 ore sulle cabinovie di un impianto sciistico a Bagneres-de-Luchon, sui Pirenei francesi a 100 chilometri a Sud Ovest di Tolosa. L'incidente non ha comunque provocato feriti. Ad aiutare gli sciatori rimasti bloccati sono intervenute 70 persone e circa in 20 sono stati tratti in salvo grazie all'intervento degli elicotteri.