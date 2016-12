foto Ansa

08:51

- Il presidente del Senato, Renato Schifani, in visita alla base del contingente italiano in Afghanistan, onora i nostri soldati. "Abbiamo pagato grandi prezzi - ha detto a Farah -. Spesso mi sono stretto a chi ha perso i suoi cari, momenti terribili. Ma la compostezza e la fierezza dei familiari fanno di loro eroi del nostro Paese". Per il futuro si è detto certo che il disimpegno sia "dietro l'angolo, nell'ambito della concertazione internazionale".