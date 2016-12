foto Afp

08:16

- Il senatore repubblicano dell'Idaho, Michael Crapo, è stato arrestato in Virginia per guida in stato d'ebbrezza. La polizia ha riferito che l'auto di Crapo è stata fermata nelle prime ore di domenica ad Alexandria, un sobborgo di Washington, dopo che era passata con il rosso a un semaforo. Il senatore è stato arrestato e rilasciato poche ore dopo dietro il pagamento di una cauzione di mille dollari.