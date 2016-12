foto Ap/Lapresse

08:05

- Il ricorso alle armi chimiche sarebbe un "suicidio politico" per il regime siriano di Bashar al-Assad: a sostenerlo è il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, in un'intervista al canale tv Russia Today. "Ogni volta che ci arrivano voci o informazioni che indicano che i siriani fanno uso di armi chimiche - ha spiegato Lavrov - noi le verifichiamo due o tre volte, ci rivolgiamo al governo, e ogni volta ci assicurano che non le useranno".