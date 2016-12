foto Ansa

- Dopo lo stupro una settimana fa di una ragazza di 23 anni in un autobus di New Delhi e alle violente manifestazioni organizzate nei giorni scorsi in varie città il primo ministro indiano Manmohan Singh ha promesso che il suo governo "farà ogni possibile sforzo per garantire la sicurezza delle donne". Singh ha ammesso che la rabbia della gente su questa questione è "giustificata", rivolgendo poi un appello alla calma.