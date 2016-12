foto Ap/Lapresse

- Il presidente russo Vladimir Putin è giunto a New Delhi per una visita ufficiale di poche ore, durante la quale parteciperà al 13.mo vertice bilaterale annuale, che prevede fra l'altro la firma di un importante accordo finanziario nel campo della Difesa. Putin assisterà alla firma, insieme al premier indiano Manmohan Singh, di un'intesa riguardante l'acquisto da parte dell'India di 42 aerei Su-30MKI, per un valore di 3,77 miliardi di dollari.