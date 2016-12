foto Ap/Lapresse

06:17

- Una esplosione in una miniera di carbone del territorio tribale pachistano di Lower Orakzai Agency ha causato la morte di almeno sette persone e il ferimento di altri 30. Lo riferisce GEO Tv. Lo scoppio, ha precisato l'emittente, è avvenuto nell'area di Doli e a quanto risulta è stato provocato da un accumulo di gas in una delle gallerie. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso e il bilancio potrebbe aggravarsi.