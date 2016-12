Afghanistan, Schifani in visita al contingente italiano: "Il disimpegno è dietro l'angolo"

foto Ap/Lapresse 09:03 - Il presidente del Senato, Renato Schifani, si è recato in Afghanistan per portare i saluti e gli auguri per le festività al contingente italiano impegnato sul territorio. Dopo Herat, Schifani ha raggiunto la base operativa avanzata di Farah. - Il presidente del Senato, Renato Schifani, si è recato in Afghanistan per portare i saluti e gli auguri per le festività al contingente italiano impegnato sul territorio. Dopo Herat, Schifani ha raggiunto la base operativa avanzata di Farah.

"Abbiamo pagato grandi prezzi - ha detto a Farah -. Spesso mi sono stretto a chi ha perso i suoi cari, momenti terribili. Ma la compostezza e la fierezza dei familiari fanno di loro eroi del nostro Paese". Per il futuro si è detto certo che il disimpegno sia "dietro l'angolo, nell'ambito della concertazione internazionale".



"Ho passato sempre il 24 dicembre con voi, in Afghanistan, in Libano, in Kosovo - ha sottolineato - è mia consuetudine portarvi la mia vicinanza. Ho sentito il dovere ma anche il desiderio di trasmettervi un messaggio di incoraggiamento e di ringraziamento da parte dell'Italia". "Ormai - ha proseguito - siamo vicini al disimpegno, che è dietro l'angolo, nell'ambito della concertazione e dell'alleanza internazionale".



Il presidente del Senato ha concluso il suo discorso ai militari ricordando che "stiamo facendo un grande lavoro. Abbiamo pagato grandi prezzi. Io spesso - ha ricordato - mi sono stretto a chi ha perso i suoi cari, momenti terribili. Ma la compostezza e la fierezza dei familiari fanno di loro eroi del nostro Paese. Sono fiero di voi", ha concluso.