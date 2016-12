foto Ap/Lapresse

- Il capitano di fregata Job Price, 42 anni, comandante dell'unità 4 dei Navy Seals, le teste di cuoio della Marina Usa, è morto in Afghanistan, nella provincia centrale di Uruzgan, sabato in circostanze misteriose. Il Pentagono si è limitato a riferire che è deceduto "non in un'azione di combattimento" e che è stata aperta un'inchiesta. Secondo la Cnn, che cita fonti riservate della Difesa, potrebbe essere stato un caso di suicidio.